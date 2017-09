Wickmayer schakelt 1e reekshoofd uit en staat in de kwartfinales

In de eerste ronde had Wickmayer nog 2 tiebreaks nodig tegen Lesley Kerkhove, maar in de 2e ronde ging het heel wat vlotter voor onze landgenote. Tegen Peng had ze genoeg aan één break om de eerste set binnen te halen met 6-4.

Ook in de 2e set ging Wickmayer meteen door de opslag van de Chinese, maar ze werd meteen teruggebroken. In het 5e spelletje snoepte ze Peng opnieuw een opslagspelletje af en dat bleek voldoende: opnieuw 6-4.

In de kwartfinale wacht de winnares van het duel tussen Alizé Cornet en Danka Kovinic.