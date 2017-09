Wickmayer heeft twee tiebreaks nodig tegen Nederlandse kwalificatiespeelster

Het werd een duel der Lage Landen voor Wickmayer in haar eerste ronde in China. De Belgische had haar handen vol met de twee jaar jongere Nederlandse kwalificatiespeelster Lesley Kerkhove (WTA-154).

Wickmayer klaarde de klus uiteindelijk wel in twee sets, maar telkens pas na een tiebreak.

In de tweede ronde speelt ze tegen Danka Kovinic (WTA-102) uit Montenegro. De enige ontmoeting tot nu toe tussen de twee speelsters draaide uit op een overwinning voor onze landgenote.