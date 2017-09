Elise Mertens moet in 2 sets het hoofd buigen tegen Vesnina

De 21-jarige Mertens had al één keer eerder tegen de 10 jaar oudere Vesnina gespeeld. In april versloeg ze de Russin in de Fed Cup in Moskou in drie sets.

Vandaag verliep het in Wuhan een pak minder vlot voor Mertens. Ze miste haar start compleet en keek al snel tegen een 4-0-achterstand aan. Bij 4-1 kon Mertens dan toch eens door de opslag van Vesnina gaan, maar die gaf de eerste set niet meer uit handen: 6-2.

In de tweede set kon Mertens gelijke tred houden tot 2-2, maar in het vijfde spel moest Mertens opnieuw haar opslag inleveren. Vesnina hield de controle en bij het tweede matchpunt was het raak voor de Russin: 6-4.