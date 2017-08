Flipkens kan niet stunten tegen Muguruza

In de eerste set had de nummer vier van de wereld haar handen vol met Flipkens. Flipkens brak twee keer door de opslag van de Spaanse, maar Muguruza brak uiteindelijk zelf een keer meer door de opslag van Flipkens. Zo ging de eerste set naar Muguruza met 7-5.

Daarna stond de Spaanse helemaal onder stoom. In het derde en zevende spel brak Muguruza door de opslag van Flipkens, die geen antwoord meer in huis had. Na net geen anderhalf uur was de wedstrijd gespeeld. Muguruza won dit jaar nog Wimbledon.