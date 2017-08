Flipkens freewheelt naar tweede ronde Toronto dankzij opgave Konjuh

Flipkens begon weifelend aan de partij en moest meteen haar opslagspelletje inleveren. Maar ze zette de situatie met enkele knappe returns recht. Drie breaks later had ze de eerste set en ook de wedstrijd op zak, want de 19-jarige Kroatische Ana Konjuh hield het voor bekeken.

In de tweede ronde kijkt Flipkens Garbine Muguruza, de winnares van Wimbledon, in de ogen. Het is de zesde confrontatie met de Spaanse, Flipkens kon al twee keer winnen.