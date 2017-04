Siegemund is sant in eigen land en mag nu in een Porsche rondrijden

Laura Siegemund (29) was deze week op dreef in eigen land, want met overwinningen tegen onder meer Karolina Pliskova (WTA-3) en Simona Halep (WTA-5) dwong ze een meer dan verdiende finaleplaats af.

In de finale moest ze afrekenen met Kristina Mladenovic. De Française werd in de eerste set ingeblikt, maar rechtte haar rug in het tweede bedrijf. De beslissing viel in een tiebreak in de derde set, na een intense finale van 2,5 uur.