Elise Mertens delft na drie overwinningen in Sint-Petersburg het onderspit

Mertens moest de voorbije dagen drie kwalificatieronden afwerken om op de hoofdtabel te geraken. Dat deed ze met verve. Maar in de openingsronde bleek onze landgenote net niet opgewassen tegen Kristina Mladenovic.

Mladenovic haalde het na een spannende wedstrijd met 7-6 (7/5) en 6-4. Het duel duurde 1u46. Mladenovic leidt in de onderlinge duels nu met 2-1. Mertens had Mladenovic enkele weken geleden nog geklopt in de eerste ronde van WTA-Hobart, waar Mertens de eindoverwinning op zak stak.

Door haar nederlaag van vanmiddag mist Mertens in Sint-Petersburg een tweederondepartij tegen Venus Williams (WTA-11). De verliezende finaliste van de Australian Open was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde.