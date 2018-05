Van Uytvanck mept zich na lange strijd voorbij Stosur in Rome

Van Uytvanck worstelde zich in de Italiaanse hoofdstad eerst al door de kwalificaties, maar ze had klaarblijkelijk nog voldoende energie over voor een bikkelharde strijd tegen Samantha Stosur, een ex-nummer 4 van de wereld.

In de eerste set moest ze in de tiebreak nipt het hoofd buigen (6-8), maar in de twee volgende sets nam de Belgische de bovenhand. Na iets minder dan 2,5 uur mocht Van Uytvanck haar vermoeide armen in de lucht gooien.

In de volgende ronde wacht opnieuw een harde noot om te kraken. Ze speelt tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA-2), die als tweede reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Het wordt hun eerste ontmoeting.