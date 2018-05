Svitolina droogt Halep af en voert bisnummer op in Rome

De toeschouwers in Rome kregen dezelfde finale als vorig jaar te zien: Simona Halep (WTA-1) nam het op tegen Elina Svitolina (WTA-4). Vorig jaar werd de finale in een driesetter beslist, vandaag was het een pak minder spannend.

Na amper 20 minuten stond de nummer één van de wereld al met de rug de tegen muur: Svitolina stoomde door naar 6-0-setwinst. In de tweede set bood Halep meer weerwerk, maar de eindzege was net als vorig jaar voor Svitolina.

De Oekraïense pakte in Rome haar derde titel van het seizoen, naar eerdere zeges in Brisbane en Dubai. Volgende zondag begint met Roland Garros het tweede grandslamtoernooi van het jaar.