VIDEO: Elise Mertens ziet Siegemund opgeven in Rabat

.@Elise_mertens returns the favor with possibly the shot of the day on this drop shot! #WTARabat pic.twitter.com/AZAMzCdJxs — WTA (@WTA) 2 mei 2018

.@laurasiegemund storms back to take the opening set, 7-6(5)!



The German saves 5 set points against top-seeded Mertens! #WTARabat pic.twitter.com/8X6MGwCh1l — WTA (@WTA) 2 mei 2018

.@Elise_Mertens with utter domination to take the second set 6-0 at #WTARabat. pic.twitter.com/UUqpyI22xn — WTA (@WTA) 2 mei 2018