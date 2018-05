Mertens stormt met "double bagel" naar 2e ronde in Rabat

Elise Mertens is het eerste reekshoofd in Marokko en ze deed haar favorietenstatus meteen alle eer aan. De Slovaakse stond nog maar net op het veld, of het stond al 6-0. In de 2e set deed Mertens dat gladjes over.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 22-jarige Limburgse en de vijf jaar oudere Slovaakse. De match was in 56 minuten afgelopen.