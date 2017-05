Elise Mertens overleeft 2 matchpunten in Marokko

Het zijn drukke dagen voor Elise Mertens: in amper 10 dagen tijd speelde (en won) ze eerste drie matchen in de Fed Cup om vervolgens na 5 matchen pas in de finale te sneuvelen in Istanbul.

Mertens kon wat extra rust dus wel gebruiken, maar dat gunde Pauline Parmentier haar niet. Het was de eerste keer dat ze tegen de ervaren Française speelde en ze kreeg maar moeilijk vat op haar. De eerste 6 spelletjes waren allemaal breaks.

Parmentier kon ondanks 3 breakpunten voor Mertens toch eens haar opslag behouden. Het was de basis voor 6-4-winst in de eerste set.