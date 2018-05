Mertens laat maar twee spelletjes liggen op weg naar finale

Elise Mertens speelt in Rabat haar derde WTA-finale van het jaar. Eerder dit jaar stak ze al de titels in Lugano en Hobart op zak. Om ook nu met de beker naar huis te gaan zal ze voorbij Tomljanovic moeten. De Australische schakelde in de tweede ronde nog Kirsten Flipkens uit.

Mertens zal alleszins fris zijn om aan de eindstrijd te beginnen. Ze had in haar halve finale nog geen uur nodig om Hsieh uit te tellen. In set 1 gunde Mertens haar 10 jaar oudere tegenstandster geen enkel punt.

Pas in het negende game kon Hsieh zich op het scorebord knokken. Dat lukte haar even later nog een keer, maar meer zat er niet in.