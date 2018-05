Flipkens knikkert titelverdedigster Bertens uit WTA-Nürnberg

Door de regen konden Flipkens en Bertens hun Belgisch-Nederlandse onderonsje pas vandaag in gang zetten. Flipkens had het mentale voordeel dat ze 2 keer won in 3 onderlinge duels, maar Bertens stond natuurlijk veel hoger genoteerd.

Het was wel pas hun eerste duel op gravel, een ondergrond die de Nederlandse ligt, want haar 5 WTA-titels won ze op de gemalen baksteen. Vorig jaar was ze de beste in Nürnberg en eerder deze maand speelde ze nog de finale in Madrid.

Twee breaks volstonden voor Bertens om de eerste set te pakken. In de tweede werkte de 32-jarige Belgische 2 breakpunten weg om dan zelf bij haar eerste breakkans toe te slaan in het achtste spelletje.

Een derde set moest beslissen: die was felbevochten. Tot 2 keer toe brak Flipkens, bij 6-5 mocht ze serveren voor de match. Toch kwam er nog een tiebreak aan te pas: daarin liep ze 4-0 uit en was het kalf verdronken voor Bertens.