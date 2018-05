2e wedstrijd op 1 dag is er te veel aan voor Flipkens: geen finale

Door de vele regen in Duitsland speelde Flipkens pas deze ochtend haar kwartfinale tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-18). Onze landgenote won knap van het derde reekshoofd in drie sets, maar die wedstrijd zat in haar halve finale duidelijk nog in haar benen.

Alison Riske, die op de Australian Open verloor van Flipkens en ook pas vandaag haar kwartfinale speelde, ging in de eerste set door de service van Flipkens in het vijfde spelletje. Dat voordeel gaf ze niet meer weg: 6-3.

In set twee kon Flipkens haar eerste opslagspelletje nog winnen, maar meer zat er niet in. Riske haalde het met 6-1 en speelt dit weekend de finale in Nürnberg tegen de Zweedse Johanna Larsson (WTA-97), die met Flipkens ook nog in de halve finales van het dubbelspel zit.