Flipkens stoot door naar laatste 8 in Nürnberg

Kirsten Flipkens heeft de kwartfinales bereikt op het WTA-toernooi in Nürnberg. Onze landgenote was in twee sets te sterk voor de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska: 7-6 (8/6), 6-2. In de kwartfinales neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen Barthel en Bertens.