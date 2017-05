Kerber stoot volgende week zwangere Serena Williams van de troon

De 29-jarige Kerber had in Madrid wel een taaie klant aan de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-37). Na twee uur stond er 6-2, 1-6 en 7-5 op het scorebord, in het voordeel van de Duitse. In de volgende ronde wacht Eugenie Bouchard of Maria Sjarapova.

Kerber prijkte vorig jaar al op de eerste plaats van de wereldranglijst, nadat ze de US Open gewonnen had. Ze zong het toen 25 weken uit, totdat Serena Williams (nu met zwangerschapsverlof) de fakkel overnam.