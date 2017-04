Elise Mertens houdt goede vorm van Fed Cup vast in Istanboel

Elise Mertens loodste België vorige week naar een stuntzege in de Fed Cup tegen Rusland. Ze won zelf haar twee enkelwedstrijden tegen het nummer 15 en 16 van de wereld. Haar eerste tegenstandster in Istanboel was op papier veel makkelijker te kloppen.

Dat bleek op het terrein. De eerste set was nog redelijk in evenwicht en eindigde met 6-4. In set twee had de Oekraïense geen antwoord op het tennis van onze landgenote. Mertens liep uit tot 4-0. Uiteindelijk moest ze maar een spelletje uit handen geven.

In de volgende ronde ontmoet Mertens de Italiaanse Sara Errani (WTA-110).