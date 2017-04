Mertens klopt titelverdedigster in Istanbul op weg naar halve finales

De 27-jarige Cagla Buyukakcay (WTA-181) had in Istanbul een pak punten te verdedigen, want vorig jaar stak de Turkse in eigen land de eindzege op zak. Voor Buyukakcay nog altijd de enige toernooizege op het WTA-circuit.

En daar zal het dus voorlopig ook bij blijven, want in de kwartfinales was ze niet opgewassen tegen onze Elise Mertens, die de laatste weken op een wolk tennist. Mertens haalde het na een driesetter die ruim 2,5 uur duurde.

In de halve finales treft Mertens (WTA-65) de Roemeense Irina-Camelia Begu. Die kent Mertens nog van in de Fed Cup. Begin dit jaar klopte onze landgenote Begu in de Fed Cup-ontmoeting met Roemenië.