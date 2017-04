Mertens maakt rijstpap van Begu op weg naar tweede WTA-finale

Fed Cup-heldin Elise Mertens weet niet meer wat verliezen is. Nadat ze in Istanbul (Turkije) gisteren al titelverdedigster Buyukakcay had gevloerd in drie sets, was ze vandaag in haar halve finale snel klaar met Irina Begu.

Begin dit jaar won Mertens al van de Roemeense in de Fed Cup en vandaag werd snel duidelijk dat ze dat kunstje moeiteloos zou herhalen. Met gevarieerd tennis liep onze landgenote vliegensvlug uit tot 5-1. In het beslissende game van de eerste set deelde Begu enkele prikjes uit, maar Mertens serveerde zich toch naar setwinst.

Eenzelfde eenrichtingsverkeer was er te zien in de tweede set, waar de 21-jarige Mertens zonder verpinken naar 3-0 uitliep. Begu kon nadien nog één spelletje meegraaien, maar bij 5-1 maakte Mertens de wedstrijd met een mooie rally af.

In de finale ontmoet onze landgenote de Oekraïense Elina Svitolina, die dit seizoen al de toernooien van Taipei en Dubai op haar palmares zette. Mertens op haar beurt won begin dit jaar in Hobart haar eerste WTA-titel. Als Mertens de finale wint, duikt ze de top-50 binnen.