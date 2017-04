Wisselvallige Flipkens botst op derde reekshoofd in Istanbul

Kirsten Flipkens (31) keek Irina-Camelia Begu (26) voor het eerst in de ogen. Een aangename kennismaking werd het in de eerste set niet, want Flipkens moest haar opslagspel drie keer inleveren: 6-1 na 26 minuten.

In de tweede set was het spelbeeld helemaal omgedraaid. Begu moest deze keer haar service drie keer prijsgeven, waardoor Flipkens met 1-6 weer helemaal in de match zat.

In de beslissende set kon het alle kanten uit, want het regende deze keer breaks aan beide kanten. Op de cruciale momenten hield Begu wel het hoofd koel: 6-1, 1-6, 6-3.