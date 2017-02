Elise Mertens opent prestigieus Dubai-toernooi met vlotte winst

Mertens, de nummer drie van België achter Yanina Wickmayer (WTA-60) en Kirsten Flipkens (WTA-74) had maar 1 uur en 4 minuten nodig voor haar eerste ontmoeting met Pironkova.

In de volgende ronde van het toernooi met een prijzenpot van liefst 2,666 miljoen dollar) moet ze aan de slag tegen Agnieszka Radwanska. De Poolse was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Mertens is de enige landgenote in Dubai. Ze verdiende haar plaats op de hoofdtabel door twee kwalificatierondes te overleven: ze klopte het voorbije weekend achtereenvolgens Andrea Hlavackova (Tsj/WTA-297) en de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA-111).