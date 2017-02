Wickmayer kan geen vuist maken in kwartfinales Boedapest

Wickmayer tenniste in de eerste set een niveau lager dan Goerges. In het eerste opslagspelletje van de Duitse kon ze wel nog volgen tot deuce, maar meer weerwerk bood onze landgenote niet. Goerges had minder moeite met de opslagen van Wickmayer, die twee breaks moest toestaan: 6-1.

In de tweede set draaide het wel vlotter voor Wickmayer. Ze kon aanklampen tot 5-5, al moest ze wel vier breakpunten wegwerken. Maar met de tiebreak in zicht kraakte ze toch. Goerges had aan één matchpunt genoeg om door te stoten.