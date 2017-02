Wickmayer staat in de kwartfinales in Boedapest

Het was hun eerste onderlinge duel. Wickmayer brak als eerste, maar liet zich meteen terugbreken. Haar tweede break in het negende spelletje was de goeie: 6-4.

In de tweede set moest Wickmayer drie breakballen wegwerken bij 1-0, maar ze kon er toch 1-1 van maken. Daarna was het hek van de dam en stoomde ze door naar 6-2 met nog twee makkelijke breaks.