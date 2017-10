Sjarapova viert eerste titel sinds dopingcomeback

Voor Sjarapova is het de 36e titel (in 59 finales), de eerste sinds Rome in mei 2015. Ze stond sinds een positieve meldoniumplas op de Australian Open 2016 wel 15 maanden aan de kant.

In april 2017 maakte ze haar comeback, Tianjin was haar 7e toernooi sindsdien. De 30-jarige Sjarapova, weer 86e van de wereld, en de 19-jarige Sabalenka (WTA-102) hielden een waar breakfestival. Liefst 11 keer gaven ze hun opslag prijs.

Sjarapova moest in beide sets terugvechten: in de eerste set kwam ze 3-1 achter, in de tweede zelfs 5-1. Bij 5-4 in de tweede set werkte ze een setbal weg, waarna ze in de tiebreak haar vierde matchbal benutte.