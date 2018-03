VIDEO: Konta laat Flipkens een poepje ruiken in Miami

.@JoKonta91 begins her defence of the @MiamiOpen title with a straight sets win.



Slides past Flipkens 6-4, 6-3 to reach round three. pic.twitter.com/jTwRDbYNMq — WTA (@WTA) 23 maart 2018

Defending champ @JoKonta91 is on a roll!



Takes the first set 6-4. #MiamiOpen pic.twitter.com/Jp1bo9BruJ — WTA (@WTA) 23 maart 2018