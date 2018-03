VIDEO: Geen tweede heropstanding voor Van Uytvanck in Miami

.@AlisonVanU ends another fantastic rally with a forehand right onto the line! 👀 #MiamiOpen pic.twitter.com/gcpPfmh4Cu — WTA (@WTA) 22 maart 2018

.@ARadwanska fires off a brilliant return and takes the first set 6-3! #MiamiOpen pic.twitter.com/Kw2t4x0AR9 — WTA (@WTA) 22 maart 2018

.@ARadwanska advances to the @MiamiOpen third round with a 6-3, 7-6(4) win over Van Uytvanck! pic.twitter.com/d5Wvucu9Fx — WTA (@WTA) 22 maart 2018