Flipkens begint sterk aan Amerikaans toptoernooi

Kirsten Flipkens (WTA-71) had exact 1 uur en 18 minuten nodig om zich voorbij Mihaela Buzarnescu (WTA-39) te worstelen. De Roemeense gaf 5 keer haar opslag uit handen, Flipkens gaf maar 2 games uit handen.

In de tweede ronde wacht haar een zwaardere opdracht. Johanna Konta is de nummer 14 van de wereld. In de onderlinge duels staat het 3-1 in het voordeel van de Britse.

Naast Flipkens staan ook Alison Van Uytvanck en Elise Mertens in de tweede ronde. Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure redden het niet. Zij verloren in de kwalificaties.