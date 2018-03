Van Uytvanck weet met de rug tegen de muur toch nog te winnen

Indian Wells was geen hoogvlieger voor Alison Van Uytvanck. Ze werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Kazakse Poetintseva. Dat wou ze geen 2e keer meemaken, maar tegen Katerina Bondarenko, ooit in de top 30 van de wereld, zag het er wel lange tijd benard uit.

In de 1e set verprutste ze een 5-4-voorsprong en in de 2e set stond ze al snel een break in het krijt. Toch bakte ze Bondarenko een koekje van eigen deeg, want toen die bij 5-4 voor de match mocht serveren, ging het mis voor de Oekraïense. Tot 2 keer toe kwam ze op 2 punten van de winst, maar Van Uytvanck brak terug en snelde door naar setwinst.

Dit was zo'n mentale klap voor Bondarenko dat de 3e set plots een formaliteit werd. Van Uytvanck liet nog maar 1 spelletje liggen en trakteert zichzelf op een match tegen Agnieszka Radwanska in de 2e ronde. De Poolse wist het toernooi van Miami in 2012 te winnen. Rond die periode bereikte ze met een 2e plaats ook haar hoogste positie op de WTA-ranking.