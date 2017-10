Van Uytvanck zorgt voor 2 op 4 voor België in WTA-Luxemburg

Van Uytvanck en Tomljanovic sukkelden allebei met hun opslag: de Belgische moest 12 breakballen toestaan, de Kroatische 9. Onze landgenote ging beter om met de kansen en ging 5 keer door de service van haar opponente. Zelf werd ze 2 keer gebroken.

Dat gebeurde bij 3-0 in de eerste set en 4-1 in de tweede set. Ze kwam dus nooit echt in de problemen. Voor de eerste set had ze wel 7 setballen nodig, haar eerste matchpunt was wel meteen het goeie.

In de volgende ronde wacht ex-nummer 1 Angelique Kerber (WTA-11) of Monica Puig (WTA-69). Van Uytvanck en Mertens nemen afscheid van Wickmayer en Flipkens, die de eerste ronde niet overleefden.