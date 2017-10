Elise Mertens cynisch: "Dankjewel lijnrechter. Je was fantastisch"

Na verlies in de openingsset (6-2) had Elise Mertens zich weer in de match geknokt. Bij 4-4 in de tweede set ging ze door de opslag van Monica Puig.

Daar besliste een lijnrechter anders over. Die zag een bal van Puig op de pijn, terwijl die duidelijk tussen de tramrails gebotst was. Mertens sprak de stoelscheidsrechter aan, maar die vertelde haar dat ze het niet goed gezien had.

Zo kon Puig er toch 5-4 van maken. Drie spelletjes later verloor Mertens haar opslagspel en de wedstrijd.

Na de match was Mertens furieus op Twitter. Dankjewel lijnrechter. Je was fantastisch", tweette ze.