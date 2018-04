Elise Mertens steekt derde WTA-titel op zak in Lugano

Het was een ongewoon toernooi: door de aanhoudende regen in Zwitserland kon de tweede ronde pas vrijdag afgewerkt worden. Elise Mertens speelde en won gisteren haar kwart- en halve finale.

Na de opgave van eerste reekshoofd Kristina Mladenovic in de eerste ronde was Mertens het hoogste reekshoofd. En dat maakte ze waar in haar eerste ontmoeting met Sabalenka, die uitpakte met agressief baselinetennis.

Mertens pakte snel een break, maar gaf zelf op love haar opslag uit handen, zodat bij 3-3 alles te herdoen was. Mertens liet die dip achter zich en stoomde door naar setwinst met een break op love: 7-5 in 48 minuten. Op Mertens' eerste setpunt sloeg Sabalenka een backhand mis. Dat was zowat een voorbode voor meer fouten van de Wit-Russin in het tweede bedrijf, vooral met de backhand.

Mertens speelde haar ervaring uit en werd helemaal baas: ze liep 0-2 en 1-3 uit. Met heel wat moeite kon Sabalenko nog een 2e spelletje winnen, daarna vond Mertens het welletjes: 2-6. Haar eerste matchpunt was het goeie.