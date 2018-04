Flipkens is bij de pinken na nachtje schuilen in Lugano

Kirsten Flipkens was gisteren begonnen aan haar wedstrijd tegen Carina Witthöft (WTA-57). Flipkens kreeg een pakje slaag in de eerste set, maar knokte zich in de tweede set weer in de wedstrijd.

In de beslissende set liep onze landgenote uit tot 4-3, maar na de mogelijke cruciale break van Flipkens gooide de regen voor de zoveelste keer roet in het eten.

Flipkens moest vandaag dus weer in actie komen en klaarde de klus zonder problemen. Ze won twee spelletjes, goed voor 1-6, 6-4 en 6-3.