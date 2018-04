Mertens werkt zich in twee dagen voorbij Luxemburgse Minella

Mertens maakte het Minella vandaag bij de hervatting van de wedstrijd meteen knap lastig. De Luxemburgse kon drie breekpunten wegwerken, maar het vierde was er te veel aan. De 22-jarige Mertens gaf die break niet meer uit handen en pakte de eerste set met 6-4.

Daarmee leek de veer meteen gebroken bij de 10 jaar oudere Minella. Die wist in de tweede set enkel in het eerste game haar opslag te behouden. Mertens stoomde nadien door naar 6-1-setwinst. Het eerste matchpunt was meteen het goede voor onze landgenote.

In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de 18-jarige Marketa Vondrousova (WTA-52). Het wordt haar eerste onderlinge duel met de Tsjechische.