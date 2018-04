Van Uytvanck mag na 3 dagen dan toch naar 2e ronde in Lugano

Van Uytvanck (WTA-51) had maandag nog wat last met Odin (WTA-95). Ze draaide een 0-2-achterstand om. Het wachten beu maakte ze er vandaag korte metten mee: ze won het eerste spelletje van de dag en pakte zo de eerste set met 6-4.

In de tweede brak ze 2 keer op love door de opslag van haar opponente, waarna ze het ook op love zelf uitserveerde: 6-2 na 28 minuten.

Nu wacht de 24-jarige Belgische een 1/8e finale tegen Camila Giorgi, de Italiaanse is de nummer 59 van de wereld. In 2015 klopte die Van Uytvanck in Miami.

De regen stuurt het hele wedstrijdschema van Lugano in de war. Van Uytvanck, Flipkens en Mertens moesten maandag allemaal aantreden. Enkel Mertens speelde gisteren al 6 spelletjes tegen de Luxemburgse Minella (3-3), Flipkens sloeg nog geen bal tegen de Duitse Witthöft. Mertens en Flipkens proberen het vandaag opnieuw.