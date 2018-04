Flipkens heeft bijna 2 uur nodig voor plaats in kwartfinales

In de kwartfinales wacht opnieuw een Wit-Russische voor Flipkens. Ze neemt het op tegen kwalificatiespeelster Ver Lapko (WTA-130). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Flipkens en de 19-jarige Lapko.

Als ze ook die wedstrijd wint, krijgen we in Lugano misschien wel een Belgisch duel in de halve finales. Elise Mertens neemt het in haar kwartfinale op tegen de Duitse Mona Barthel (WTA-68).