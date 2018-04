Elise Mertens overwint regen en taaie titelverdedigster op weg naar kwartfinales

Elise Mertens heeft op het WTA-toernooi van Lugano niet zonder slag of stoot de kwartfinales bereikt. Tussen de regen door slaagde ze erin haar match in 2,5 uur af te werken. Bij 6-5 snoepte ze titelverdedigster Vondrousova in het beslissende spelletje haar service af. Mogelijk speelt Mertens later op de dag nog haar kwartfinale, tegen Barthel of Vekic.