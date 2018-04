Mertens wint tweede match vandaag en staat in de finale

Door de overvloedige regenval van de voorbije dagen moet de eindfase van het WTA-toernooi van Lugano in sneltempo afgehaspeld worden. Vanmiddag had Elise Mertens al haar kwartfinale gespeeld, in de vooravond stond ook haar halve finale al op het menu.

Met Vera Lapko kreeg ze de boeman van Kirsten Flipkens aan de overkant van het net. De Wit-Russische kwalificatiespeelster had Flipkens vanochtend in de kwartfinales gewipt, maar ze moest niet meteen rekenen op een tweede Belgisch hapje.

Mertens had de slijtageslag van vanochtend prima verteerd en raasde naar 6-1 in de eerste set. In de tweede set haperde de opslag van Mertens, die met 6-4 een beslissend bedrijf moest toestaan. Daarin kon het alle kanten uit, maar het tweede reekshoofd toonde zich net iets koelbloediger.

Onze landgenote speelt morgen de finale in Lugano. De opponente in de finale is nog niet bekend: dat wordt de winnares van het duel tussen thuisspeelster Stefanie Voegele (WTA-119), die een wildcard kreeg voor het toernooi, en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-61).

Het is Mertens' vierde eindstrijd op het WTA-circuit. In Hobart won ze twee jaar op een rij (2017 en 2018), in Istanbul verloor ze vorig jaar de finale. In principe speelt Mertens vandaag met Kirsten Flipkens ook nog de halve finales van het dubbelspel.