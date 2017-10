Flipkens moet hoofd buigen voor wildcard in Oostenrijk

Het toernooi in Linz was pas de eerste opdracht voor Flipkens na de US Open. In de VS haalde ze de tweede ronde, maar dat zat er op het hardcourt in Oostenrijk vandaag niet in.

Voor Bencic was het nog veel langer geleden dat ze een WTA-toernooi gespeeld had. Ze stond sinds april lanfs de kant met een polsblessure. Daardoor maakte ze ook een duik op de wereldranglijst. In februari 2016 was ze nog nummer zeven van de wereld.

De 20-jarige Bencic had een wildcard gekregen voor het toernooi en bedankte de organisatie met meer dan twee uur strijd. Flipkens won de eerste set nog, maar in de tweede set nam de Zwitserse de bovenhand.

De derde set duurde meer dan een uur. Beide speelsters gaven een keer hun service uit handen en zo stevenden ze af op een beslissende tiebreak. Daarin wiste Flipkens bij 5-6 een matchpunt uit, maar vergat ze het even later zelf af te maken. Zo trok Bencic het laken naar zich toe met 7-9.