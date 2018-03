Indian Wells zit er in de tweede ronde al op voor Elise Mertens

Sinds haar opmerkelijke prestatie op de Australian Open sputtert de motor van Mertens wat. Op het WTA-toernooi van Doha kwam ze niet verder dan de tweede ronde en in Dubai strandde ze zelfs al in de eerste ronde. Ook Indian Wells werd dus geen succes.

De wedstrijd tegen de Chinese Wang Qiang begon nochtans goed voor Mertens. Ze ging twee keer door de opslag van Wang en stond in geen tijd 3-0 voor. De Chinese snoepte op haar beurt twee keer de opslag van Mertens af, maar bij 4-4 maakte Mertens de beslissende break. Op eigen opslag haalde ze de eerste set binnen: 6-4.

Ook in de tweede set waren er aan beide zijden breaks te noteren, maar dit keer trok Wang aan het langste eind. Bij 3-4 moest Mertens haar opslag voor de derde keer inleveren en Wang serveerde de tweede set vervolgens op love uit.

In de derde set bleven de breaks aanvankelijk uit. Bij 3-3 ging Wang dan toch door de opslag van Mertens en maakte ze er meteen daarna op eigen opslag 5-3 van. Mertens spartelde nog even tegen in het negende spelletje, maar ook nu kon ze haar opslagspel niet vasthouden. Het eerste matchpunt was meteen het goede voor Wang.