Serena Williams viert comeback op vrouwendag in stijl

Serena Williams had in februari al het dubbelspel gespeeld - en verloren - in de Fed Cup-ontmoeting met Nederland, maar de eerste ronde in Indian Wells was haar eerste enkelwedstrijd sinds haar zege in de Australian Open in 2017.

In haar eerste match in meer dan 400 dagen moest Williams af en toe zoeken naar het juiste ritme. Ze wisselde 34 winners af met 27 ongedwongen fouten, maar op ervaring haalde ze de cruciale punten binnen: 7-5 en 6-3.

Gesteund in de tribune door haar man Alexis Ohanian (foto onder) liet Williams af en toe haar stembanden gillen na een gewonnen punt. De 36-jarige Amerikaanse werd op 1 september mama van dochter Alexis Olympia, maar door medische complicaties moest ze haar comeback uitstellen tot vandaag.

"Het is meer dan een jaar en een kindje later", zei Serena na de match. "Ik ben zo blij dat ik op Internationale Vrouwendag mocht spelen, het lijkt wel voorbestemd. Ik was wat roestig, maar het voelde goed om weer te spelen."