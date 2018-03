Flipkens moet meteen koffers pakken op Indian Wells

De uitstap van Flipkens op Indian Wells duurde exact een uur en 21 minuten. Onze landgenote had geen makkelijke loting met de Russische Ekaterina Makarova tegenover zich. In de eerste set ging Flipkens met duidelijke 6-2-cijfers onderuit. In set twee vocht Flipkens voor wat ze waard was, maar ook daar trok ze uiteindelijk aan het kortste eind.