Sjarapova struikelt meteen over Japanse horde in Indian Wells

Na haar dopingschorsing voor meldonium timmert Sjarapova aan haar weg terug naar boven. Maar 2018 is nog geen succes geweest. In de eerste week haalde de ex-nummer 1 van de wereld - momenteel 41e-nog de halve finales in Shenzhen. Maar in haar volgende drie (top)toernooien ging ze er telkens vroeg uit: de derde ronde in de Australian Open was haar eindstation en in Dubai vorige maand kwam ze ook al niet verder dan 1 match.

In Indian Wells, waar Sjarapova in 2006 en 2013 triomfeerde, kon ze niet op tegen het krachtige spel van Osaka (WTA-44). Tegen haar 10 jaar jongere opponente kon ze in elke set een break achterstand nog wel goedmaken, maar finaal trok de Japanse telkens aan het langste eind: 6-4, 6-4 na dik 1,5 uur. "Het was een eer om tegen haar te spelen", lachte Osaka. "Als kind keek ik naar haar op tv."