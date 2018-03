Van Uytvanck toont 2 gezichten in Indian Wells en overleeft 1e ronde niet

Tien dagen geleden ging Van Uytvanck (WTA-50) nog met de hoofdtrofee aan de haal op het WTA-toernooi van Boedapest. In Indian Wells kon ze niet voortsurfen op die succesgolf.

Joelia Poetintseva (WTA-81) ging als een wervelwind van start en gunde Van Uytvanck in de 1e set geen spelletje. Daarna kwam onze landgenote wel in haar ritme: ze speelde de Kazachse weg in de 2e set met 6-2-cijfers.

Van Uytvanck gaf snel haar opslagspel uit handen in het 3e bedrijf en moest zich gewonnen geven bij 6-2.