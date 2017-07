Outsider Kvitova gewipt door nummer 95 van de wereld

Kvitova is nummer 12 van de wereld, Brengle nummer 95. Kvitova kan wel het excuus inroepen dat ze nog maar een paar weken weer in competitie uitkomt. Ze maakte op Roland Garros haar rentree, nadat ze eind vorig jaar door een inbreker in haar hand werd gestoken.

In Parijs ging ze er in de tweede ronde uit, maar ze won daarna wel het voorbereidingstoernooi op gras in Birmingham. Daardoor was ze bij de outsiders komen te staan voor een derde titel na 2011 en 2014.

Brengle staat nu in de derde ronde, terwijl de 27-jarige Amerikaanse voorheen nog nooit een match op Wimbledon kon winnen.