Ik ben beter op gras dan op gravel, maar een kampioene als Muguruza kan op elke ondergrond uit de voeten. Het gras is bovendien niet zo snel als vroeger. Ik ga dus veel durf moeten tonen en mag niet bang zijn van Muguruza. Ik ga proberen haar onder druk te zetten en haar zwakke punten uit te spelen. Dat is de enige manier om haar te kloppen. Yanina Wickmayer

Wickmayer kon Muguruza nog nooit verslaan. Vorig jaar op Roland Garros ging onze landgenote in de derde ronde in twee sets onderuit. Ook op gras gooide Muguruza al hoge ogen. Op Wimbledon was ze in 2015 verliezend finaliste.

De overwinning tegen Bondarenko in de eerste ronde deed me plezier. Het was goed voor mijn vertrouwen om nog eens te winnen. Ik speel goed op training, maar in een wedstrijd kwam het er nog niet eerder uit. De belangrijkste aandachtspunten op gras zijn goed serveren, goed retourneren en agressief spelen. Dat moet ik tegen Muguruza tonen. Ze slaat immers erg hard en is gevaarlijk als ze het spel kan dirigeren. Yanina Wickmayer

