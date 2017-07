"Alle druk ligt bij Kerber. Zij staat eerste op de wereldranglijst en heeft punten te verdedigen. Ik ben blij dat ik op een groot terrein mag spelen en ga proberen me zo goed mogelijk te amuseren. Met mijn pijnlijke schouder is het al een klein mirakel dat ik hier sta. De voorbereiding was niet ideaal", zegt Flipkens. "Vooral bij de opslag heb ik problemen. Ik serveer aan 80%. Als ik Kerber wil verslaan, zal ik mijn niveau moeten opkrikken."

Ik ga er alles aan doen om Kerber te verrassen. Ik heb toch niets te verliezen. Kerber klopte me hier 3 jaar geleden in een driesetter. Ik speelde toen heel goed. Ik weet wat ik mag verwachten. Ik probeer mijn eigen spel te spelen, want als ik 2 meter achter de baseline ga staan, ben ik kansloos.

Flipkens tegen nummer 1 van de wereld Kirsten Flipkens (WTA-88) komt straks uit tegen Angelique Kerber, die eerste staat op de wereldranglijst. De inzet is een ticket voor de 3e ronde. De match vindt plaats op court 1. Het is de derde wedstrijd vanaf 14u, na twee mannenwedstrijden. Dat betekent dat Flipkens pas ergens in de loop van de avond in actie zal treden.

