Minella kondigt na nederlaag aan dat ze 4,5 maand zwanger is

Vijf maanden geleden won Serena Williams de Australian Open. De Amerikaanse was toen zwanger van haar eerste kindje. Ze bleek een trendsetter want ook op Wimbledon was nu een van de deelneemsters bij de vrouwen in blijde verwachting.

Mandy Minella verborg haar babybuikje tijdens haar match tegen Schiavone door een los jurkje te dragen, maar na de wedstrijd kon ze het nieuws niet langer voor zich houden. De Luxemburgse, die getrouwd is met haar coach, is 4,5 maand zwanger.

In het enkelspel is het toernooi voorbij voor de 31-jarige Minella, maar ze zal wel nog deelnemen aan het dubbeltoernooi. Daarna last ze even een pauze in.