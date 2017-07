Wimbledon-debutante Zanevska moet na 1 match weer naar huis

"Ik ben triest en ontgoocheld", vertelde onze landgenote na de match. "Ik heb mijn ware gezicht niet kunnen tonen. Misschien wou ik te graag winnen en heeft dat mij parten gespeeld. Ik heb tegen mezelf gevochten."

"Watson speelde niet buitengewoon goed, maar ze was constanter. Ik heb haar deze match gegeven. Het enige positieve is het prijzengeld", grapte ze.

"Ik had heel graag een derde set gespeeld. Nadat ik die drie wedstrijdpunten had gered, ging ik steeds beter spelen. Ik had veel energie en de sfeer was echt bijzonder. Ik was echt heel dicht bij winst in de tweede set. Het is jammer. Maar goed, het is maar een tenniswedstrijd. Morgen is een andere dag. Ik blijf werken en dat zal op een dag vruchten afwerpen."