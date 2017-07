Van Uytvanck is niet opgewassen tegen Makarova

"Makarova heeft goed gespeeld en ik niet", was de nuchtere analyse van Van Uytvanck. "Het was mijn dag niet. Ik had al tijdens de opwarming een zwaar gevoel in mijn benen. We moesten lang wachten en zijn we uiteindelijk nog van baan veranderd. Maar normaal speel ik graag laat op de dag dus het is raar."

"Dit is spijtig, maar deze dingen gebeuren in het tennis. Makarova heeft ook weinig fouten gemaakt en heeft me in de problemen gebracht met haar opslag."

Nu last Van Uytvanck een pauze in. "Ik heb nood aan een beetje rust. Ik ben blij dat ik hier en op Roland Garros op de hoofdtabel geraakt ben. Dat wordt soms onderschat. Ik wil gewoon op deze manier blijven werken."